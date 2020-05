Second Extinction : un trailer de gameplay sur Xbox Series X pour ce Turok-like

Le studio Systemic Reaction (une entité d'Avalanche Studios Group) a profité de la conférence Xbox pour nous dévoiler un tout premier trailer de Second Extinction. Il s'agit d'un Turok-like taillé pour la coopération. Par groupes de 3, les joueurs vont donc devoir débarrasser la surface de la terre de hordes de dinosaures revenus d'on ne sait où pour reprendre leur place au sommet de la chaîne alimentaire. Bien sûr, les reptiles ont largement muté, et seront donc largement plus dangereux que la moyenne, d'où l'utilisation d'un armement lourd pour provoquer une nouvelle extinction de la race. Sans date de sortie pour l'instant, Second Extinction sortira sur Xbox Series X, PC, et probablement PS5.