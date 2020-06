Second Extinction : ça défouraille sévère au Summer of Gaming, du gameplay avec plein de dinosaures

Second Extinction. D'une durée de douze minutes, elle permet au producteur Brynley Gibson d'en dire davantage sur ce jeu coopératif (jusqu'à 3) où l'on est confronté à une armée de dinosaures. S'il n'a pas souhaité entrer dans les détails quant à la version Xbox Series X, il a en revanche confirmé que la puissance de la console était précieuse pour rendre les scènes d'action encore plus spectaculaires.Naturellement, il existera différentes espèces de dinosaures, sachant que des mutations pourront brouiller encore plus les cartes. Tout ça pour dire qu'il faudra s'adapter constamment : certains pourront utiliser une sorte de camouflage pour mieux surprendre les joueurs, tandis que d'autres seront capables de générer des décharges électriques. Concernant les personnages, il existera différentes classes, mais chacun d'eux possédera également ses propres compétences.Concernant les armes, Brynley Gibson assure qu'elles pourront être upgradées afin d'améliorer leur efficacité, à condition de débloquer les slots pour ajouter les modules. Si aucune date de sortie n'a encore été communiquée pour Second Extinction, on sait par contre que le jeu est attendu sur Xbox One, Xbox Series X et PC, et qu'une bêta est dans les tuyaux.