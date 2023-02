Season Une lettre pour l'avenir : un dernier trailer plein de poésie pour le road-trip à vélo

Season : Une lettre pour l'avenir est disponible depuis hier, 31 janvier 2023. C'est donc l'occasion pour les développeurs de Scavengers Studio de nous proposer un trailer de lancement et nous résumer en moins d'une minute ce qui nous attend dans ce road-trip à vélo. Pour les gens qui sont passés à côté de l'actualité du jeu, il est question de suivre les péripéties d'Estelle qui va quitter son village natal pour explorer le monde, à pied ou sur son vélo. Jeu très mélancolique dans sa proposition, Season : Une lettre pour l'avenir est un jeu d'exploration et d'ambiance, avec cependant des histoires d'êtres humains à découvrir. Curieuse de nature, Estelle se balade avec un magnétophone et un appareil photo qui lui permettent d'immortaliser certains moments, mais aussi de récupérer des indices qui pourront être utiles dans son aventure. Assez proche d'un point & click dans ses fondements, Season : A Letter to the Future se démarquera sans doute dans son exécution. Il est disponible sur PC, PS5 et PS4.









Jeu indé qui a su piquer la curiosité de nombreux joueurs lors de sa campagne promotionnelle,