Season A Letter to the Future : on découvre la démo sur PS5, c'est très contemplatif

eason : A Letter to the Future devait arriver sur PC, PS5 et PS4 assez rapidement, dans les mois qui suivaient, quelque part à l'automne. Mais les plans ont changé et les développeurs de Scavengers Studio ont dû faire face à un retard de calendrier. Ces derniers ont profité des Game Awards 2022 pour révéler la nouvelle date du 31 janvier 2023, ce qui signifie qu'on n'aura pas attendre bien longtemps. Cerise sur le gâteau, une démo est d'ores et déjà accessible sur PS5, et qui permet de se faire une idée de ce titre qui mise sur l'ambiance, l'exploration et la photo, à travers l'histoire d'Estelle qui va quitter son village natal pour explorer le monde, à pied ou sur son vélo. Attention, cette démo n'est disponible que quelques jours, jusqu'au 12 décembre inclus et permet de se familiariser avec ce jeu très mélancolique dans sa proposition et qui est là pour explorer un monde riche en histoires. En effet, l'une des particularités d'Estelle est de regarder autour d'elle, d'être curieuse de tout et de pouvoir enregistrer des sons avec son magnétophone. Cela lui permet d'immortaliser certains moments, mais aussi de récupérer des indices qui pourront être utiles plus tard. Assez proche d'un point & click dans ses fondements, Season : A Letter to the Future se démarquera sans doute dans son exécution.