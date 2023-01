Season Une lettre pour l'avenir : le road-trip à vélo présente ses personnages dans une vidéo 4K

Season Une lettre pour l'avenir se fend d'une nouvelle vidéo pleine de couleurs et de poésie. Dans un monde où le jeu vidéo se contente d'enchîner les kills, dans ce road-trip vidéoludique, l'objectif sera de de découvrir le monde d'Estelle et la façon dont elle le perçoit. A l'aide de son vélo, nous allons donc parcourir des paysages somptueux, proches de ceux qu'on trouve dans le sud de la France. Avec l'aide de son appareil photo, notre jeune femme va faire la rencontre de personnages aussi différents qu'atypiques. Il y a une veuve, son fils Kochi, une vieille artiste du nom de Maytora, un moine solitaire, le dernier de la vallée de Tieng, un organisateur communautaire, et chacun racontera leur destinée et la raison pour laquelle ils vont entrer en contact avec Estelle. Elle devra

A quelques semaines de son arrivée sur PC, PS5 et PS4,documenter, photographier et enregistrer la vie de cette saison tant qu’il est encore temps, puisqu'il se prépare quelque chose. La sortie de Season Une lettre pour l'avenir est fixée au 31 janvier 2023 sur PC, PS5 et PS4.