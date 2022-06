Season A Letter to the Future : un nouveau trailer et une date pour le jeu, on dirait du Ghibli

Season : A Letter to the Future qu'on avait pu voir pour la première fois lors des Game Awards 2020. Cette fois-ci, les développeurs de Scavengers Studio nous révèlent principalement sa date de sortie, calée à l'automne 2022 sur PS5, PS4 et sans doute PC. Poétique et idyllique dans sa rendu visuel, Season : A Letter to the Future proposera un gameplay en adéquation avec cette ambiance, puisque tout

Si le State of Play du 3 juin 2022 a permis à de gros blockbusters de se révéler pour certains et de s'illustrer de plus belle pour d'autres, on a aussi eu droit à quelques jeux indé qui ne manquaient pas d'intérêt. Parmi ceux-là, on peut évidemment citers’articulera autour de l’exploration, de la collecte d’objets, des rencontres et de la compréhension de ce monde étrange qui nous entoure. Estellen, qui est le personnage principal, se déplacera souvent à vélo, peut y descendre à tout moment pour prendre un outil dans son sac ou immortaliser un instant avec son appareil photo.Au-delà des clichés pour mémoriser des moments précis, notre jeune femme peut aussi enregistrer des sons avec son magnétophone et réécouter le moindre son capturé quand elle le souhaite. Sons, musique, paroles d’anciens, pratiques religieuses, tout ce qui peut nous donner envie de nous balader au gré des saisons feront avancer cette histoire mystérieuse sur fond d'humanité, de culture et de nature.