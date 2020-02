Scalebound : PlatinumGames partant pour terminer le jeu avec la permission de Microsoft

Atsushi Inaba s'est justement entretenu avec Eurogamer, relançant le douloureux sujet au cours d'une conversation. Et quand le média lui demande si Scalebound a une chance d'être un jour terminé, le Japonais répond

Encore une fois, c'est une bonne question ! Mais c'est une IP appartenant à 100% à Microsoft. Quoiqu'il arrive, nous ne pouvons rien faire sur ce projet tant qu'ils ne nous l'auront pas laissé. C'est un jeu dont nous sommes vraiment tombés amoureux et nous adorerions, si une opportunité se présente, y retourner.

Souvenez-vous : à l'E3 2014,, l'iconique studio derrière Bayonetta, Vanquish et autre Metal Gear Rising. Action-RPG nerveux,: un système de mode coopératif à quatre joueurs avait même été déclaré. Seulement voilà,, coupant court aux espoirs de tous les gamers Xbox One et PC.Trois ans plus tard, PlatinumGames semble toujours ne pas avoir digéré l'avortement du projet. On les comprend, eux qui avaient mis tant d'implication et d'énergie dans la conception : le producteur

En attendant une réponse assez peu probable de Microsoft, nous vous proposons la dernière vidéo de gameplay en date, datant de l'E3 2016. Snif.