Scalebound : Hideki Kamiya vient de proposer à Xbox de relancer le développement du jeu, 8 ans après son annulation...

Hideki Kamiya traverse actuellement une période de grande nostalgie. En plus d'avoir réussi à ressusciter son studio Clovers, avec lequel il travaille sur le retour de Okami, le game designer japonais s'est laissé aller à quelques émotions sur les réseaux sociaux. Sur Twitter, il a en effet posté une séquence vidéo dans laquelle il regarde avec beaucoup de nostalgie des extraits de gameplay de Scalebound , un jeu qui devait sortir en exclusivité sur Xbox One, mais qui a finalement été annulé. Les raisons données n'ont jamais été communiquées officiellement, mais selon certains insiders, la relation entre Kamiya et Microsoft s'est envenimé au fil de la production, avec une direction souhaitée par le géant américain, tandis que le créateur japonais était en totale opposition. Résultat, après plusieurs années de teasing et de présentation à l'E3, Scalebound a été annulé en 2017.Mais Hideki Kamiya serait visiblement prêt à enterrer la hache de guerre, puisque ce dernier a proposé à Phil Spencer de relancer le développement du jeu. "Let's do it Phil !" tels sont les mots de Kamiya-san en retweetant la vidéo où on le voit être enthousiaste à l'idée de revoir des images de Scalebound sur YouTube. Si le game designer japonais n'a pas osé tagguer le boss de Xbox, il a exprimé sa joie à reprendre les choses avec le bon mood, si l'on se fie au smiley ":D" qu'il a laissé à la fin de son message. Des internautes se sont empressés de poker Phil Spencer et il ne reste plus qu'à voir si cela va peut-être aboutir à une fin heureuse...