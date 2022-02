Scalebound : PlatinumGames demande à Microsoft de relancer le projet, Phil Spencer interpellé

Astushi Inaba (

PDG de PlatinumGames) et Hideki Kamiya (game designer dans le même studio) ont exprimé leur envie de relancer le projet, avec en prime un cri du coeur lancé en direction de Phil Spencer, le big boss de la marque Xbox.





Astushi Inaba : Hideki Kamiya a toujours voulu faire Scalebound. Alors, nous aimerions avoir une véritable discussion avec Microsoft.



Hideki Kamiya : Nous avions beaucoup travaillé dessus, et cela ne sert à rien que Microsoft garde le jeu dans son état actuel, alors nous aimerions faire quelque chose à ce sujet (rires). Phil, faisons-le ensemble !



Grande frustration chez les joueurs Xbox, Scalebound est un jeu maudit, on ne vous apprend rien. Si les raisons de son annulation restent encore "secret-défense", il semblerait que du côté de PlatinumGames, on cherche à enterrer la hache de guerre. Certes, Microsoft a toujours affirmé que l'annulation du jeu n'a pas terni les relations entre les deux parties, mais certaines rumeurs ont longtemps parler de différends artistiques. Toutefois, le titre pourrait peut-être refaire surface si les deux entités parviennent à trouver un nouveau terrain, d'entente. C'est en effet à l'occasion d'une interview avec IGN Japan queAvec la ferveur qui tourne autour de Microsoft ces derniers temps, les gros rachats, le succès du Xbox Game Pass, il n'est donc pas interdit que Phil Spencer reconsidère la proposition, sachant qu'un partenaire japonais dans l'équation est un luxe que Microsoft peut largement s'offrir. Cela permettrait aussi de faire plaisir à une certaine communauté de joueur, très déçue de voir un tel jeu être mis de côté, surtout quand on l'avait découvert lors de la gamescom 2015 et qui avait clairement fait sensation. Alors, on croise les doigts, on touche du bois pour que le projet arrive à se faire.