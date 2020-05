Samurai Shodown : enfin une date de sortie pour la version PC, un nouveau trailer en bonus

Mina Majikina, Iroha et un quatrième personnage qui n'a pas encore été annoncé. Naturellement, chaque combattant peut être acheté séparément contre 5,99€.





La version PC de Samurai Shodown débarquera le 11 juin prochain sur l'Epic Games Store. C'est SNK qui l'annonce par le biais d'un communiqué officiel, en précisant que toute précommande donne accès à une ristourne de 10% (44,99€ au lieu de 49,99€). Ce n'est pas tout, car on apprend que les deux Season Pass seront disponibles day one au prix de 19,99€ chacun. On rappelle que le premier contient Kazuki Kazuma, Rimururu, Wan-Fu et Basara, tandis que le second permet de mettre la main sur Sogetsu Kazama,Samurai Shodown est sorti l'an passé sur Xbox One, Stadia et PS4, avant d'arriver en février dernier sur Nintendo Switch. Au cas où, notre test se trouve à cette adresse