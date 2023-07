RIDE 5 : le mode "Carrière" et les nouvelles fonctions du jeu détaillées dans une grosse vidéo

Annoncé il y a peu, en avril dernier, RIDE 5 est de retour pour dévoiler un peu plus ses contours. C'est par le biais d'une grosse vidéo de gameplay que les développeurs de Milestone ont donné des détails sur le mode Carrière, pensé pour plaire à la communauté et aux nouveaux venus. On apprend que le jeu propose deux manières de jouer : la première et la principale, baptisée "Tour", se compose de quatre actes jalonnés d’événements allant des championnats aux divers types de compétitions, comme les courses simples ou les contre-la-montre. La seconde manière s'appelle "L’alternative", qui proposent des Défis sans limites qui se composent aussi de 4 actes différents. Chaque acte se débloque en réussissant l’acte principal correspondant, et qui propose un challenge un peu plus corsé. Petite précision cependant, il n’est pas obligatoire de gagner chaque course pour avancer dans le mode "Carrière", puisqu'il suffit d’atteindre un score minimum. Au départ, ce seuil est assez bas évidemment, mais il augmente à mesure que les joueurs avancent dans le jeu. À l’inverse, les Défis sans limites n’ont pas un seuil à dépasser, mais un seuil à atteindre. En d’autres termes, pour passer aux seuils suivants, il faut tout gagner !



Autre élément qui a fait l'objet d'un soin tout particulier dans RIDE 5, c'est la durée de vie. Contrairement aux licences annuelles, le jeu a été pensé quand même pour durer plusieurs années, avec notamment plusieurs éléments de gameplay, comme le Race Creator. Il s'agit d'un outil personnalisable qui permet de créer des courses uniques, avec la possibilité de déterminer les aspects de la compétition, comme le logo, le nom et le format (événement simple ou championnat), mais aussi les aides au pilotage, le type de compétition, le nombre de concurrents, le nombre d’événements, le barème de points, etc. Ce niveau de personnalisation s’étend aussi aux pilotes contrôlés par l’IA. En plus de personnaliser leurs motos et leurs combinaisons, ils pourront choisir leurs adversaires dans les moindres détails.





Parmi les courses à remporter, il y aura des courses d’endurance. Leur durée pourra aller de 20 minutes à 24 heures, ce qui permettra de recréer des événements mythiques comme les 24 Heures du Mans. En remportant chaque groupe de courses, les joueurs remporteront des crédits, de l’expérience et des motos uniques. Par contre, les courses d’endurance jouées dans le Race Creator ne rapporteront aux joueurs que des crédits et de l’expérience.



La sortie de RIDE 5 est attendue pour le 24 août prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.