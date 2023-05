RIDE 5 : Milestone lâche enfin du gameplay, il y a une séquence sous la pluie

Un peu plus d'un mois après son annonce, RIDE 5 nous fait le plaisir de revenir averc une nouvelle vidéo, cette fois-ci axée essentiellement sur son gameplay. Ce dernier a d'ailleurs été façonné sur la base de la technique, avec un épisode développé uniquement sur PC, PS5 et Xbox Series. En se focalisant uniquement sur les consoles de nouvelle génération, les développeurs de Milestone ont pu apporter des améliorations techniques importantes, avec notamment un polissage des effets du verre, du rendu des matériaux et de leur représentation polygonale. Cela est possible grâce à l’utilisation de scans obtenus par photogrammétrie ou via l’outil CAD fourni par les partenaires du studio italien. Résultat, un rendu plus réaliste que jamais, d'autant qu'à cela, un nouveau système de nuages volumétriques a été ajouté également. D'ailleurs, ces nuages réagiront physiquement aux changements de lumière pour rendre l’environnement plus vivant, avec en prime l'intégration d'une météo dynamique. Une séquence sous la pluie est d'ailleurs partagée dans cette vidéo de gameplay pour mieux nous rendre compte du résultat. On nous promet aussi une une physique plus aboutie, avec des paramètres personnalisables et plus de précision. L'IA promet d'être améliorée avec différents niveaux d’antagonisme, ce qui rendra les rivaux plus ou moins agressifs lors des dépassements.La sortie de RIDE 5 est attendue pour le 24 août prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.