RIDE 5 : Milestone annonce le nouvel épisode, trailer à l'appui, il est full next gen

Ça ne chôme pas du côté de Milestone qui vient d'annoncer un nouveau jeu, quinze jours seulement après le reveal de MotoGP 23. Il s'agit de RIDE 5, l'autre série moto-racing du studio italien, qui sera de retour le 24 août 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series X. Un développement full next gen qui promet une technique à la hauteur, mais que le premier trailer contredit aussitôt, puisqu'on n'a pas vraiment l'impression que le jeu a beaucoup évolué graphiquement parlant depuis le dernier épisode. Les nouveautés se situeront ailleurs, notamment dans le contenu, avec un mode Carrière qui introduira pour la première fois un narrateur, chargé de guider le joueur, mais aussi de présenter chaque nouvel événement. Evidemment, dit comme ça, cela n'a rien d'une révolution pour les jeux de courses classiques, mais pour RIDE, c'est une grande première. On apprend également que 10 rivaux, chacun avec sa propre personnalité, histoire et apparence, viendront pimenter le mode Carrière. D'ailleurs, le jeu promet une quantité de défis avant d'arriver au top du classement, avec notamment plus de 200 événements jouables.







Le jeu va aussi profiter de la fonction "Rewind" déjà bien présente dans de nombreux jeux de courses, précisément dans les modes "Endurances". Le jeu pourra compter en plus sur les modes "Course unique" et "Contre-la-montre" pour s'entraîner avec les différents types de véhicules et améliorer ses temps de parcours, mais aussi ses performances. Toujours concernant les nouveautés, sachez que RIDE 5 va proposer un système de météo dynamique, capable de calculer en temps réel la température du circuit et de l’air afin de générer pendant les courses des changements climatiques réalistes. Voilà de quoi rajouter un peu plus de stratégie dans les courses, mais on attendre de vérifier ça manette en mains avant de sabrer le champagne. Milestone nous fait aussi savoir que le système de ciel a également été modifié, passant d’une technologie 2D basée sur de véritables photos à une technologie 3D volumétrique des nuages, afin de proposer un rendu plus réalite encore et plus immersif surtout.







Autre bonne nouvelle, RIDE 5 sera compatible cross-play, mais aussi jouable en écran splitté pour assurer les parties en local, qui avait disparu depuis quelques années, depuis RIDE 2 à vrai dire. Et pour les créatifs, il a été confirmé qu'il sera possible de créer soi-même ses propres courses, en imaginant en sus des scénarii. Tout sera personnalisable dans les courses et le championnat, avec le choix des des catégories de motos, le dosage de l’IA des adversaires, façonner ses circuits, en créant de nouvelles livrées par exemple, et même en imposant ses propres règles et son système de score. Ça fait beaucoup d'informations, mais c'était fort intéressant.



La sortie de RIDE 5 est attendue pour le 24 août prochain donc.