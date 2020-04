Resident Evil 3 : Jill Valentine rejoint les survivants dans Resistance, un nouveau Mastermind annoncé

Compte tenu que la campagne solo de Resident Evil 3 se boucle assez vite, Capcom s'efforce d'enrichir le contenu de Resident Evil Resistance qui, il faut bien l'admettre, est loin de faire rêver pour le moment. Comme promis , c'est à partir d'aujourd'hui que Jill Valentine rejoint les autres survivants (January, Samuel, Tyrone, Valerie, Becca, Martin) pour faire parler son expérience. Et les développeurs ne s'arrêtent pas en si bon chemin, puisqu'ils annoncent dans la foulée que le très obscur Nicholai Ginovaef deviendra un Mastermind le mois prochain, avec une arme biologique dans sa valise.On rappelle que Resident Evil 3 est sorti le 3 avril dernier sur Xbox One, PS4 et PC, et que les dernières rumeurs indiquent que Resident Evil 8 débarquera en 2021 , avant le remake de Resident Evil 4 en 2022 . Au cas où, précisons que Capcom n'a encore rien officialisé.