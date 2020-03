Resident Evil 3 : une date pour la démo, la bêta ouverte de Resident Evil Resistance se rapproche

Ceux qui craignaient de s'ennuyer pendant la période de confinement, seront certainement intéressés d'apprendre que la démo de Resident Evil 3 débarquera le 19 mars prochain, soit dans deux petits jours. C'est en effet ce que Capcom fait savoir par le biais d'un communiqué officiel, où il est indiqué que cette version d'essai sera disponible à partir de 5 heures sur Xbox One, et pas avant 18 heures sur PC et PS4. Si l'on en croit le court trailer diffusé par l'éditeur, certains passages que nous avions aperçus à Londres il y a plusieurs semaines devraient être présents dans la démo. En gros, Jill Valentine et Carlos Oliveira devront faire équipe pour s'échapper de Raccoon City, sachant que le Nemesis rôde dans les parages."Vingt statuettes de M. Charlie sont éparpillées dans Raccoon City, ajoute le communiqué. Les plus observateurs pourront les dénicher et les détruire. Un compteur les aidera à conserver le nombre des statuettes brisées et un décompte final sera affiché à la fin de la partie."Par ailleurs, dès le 27 mars (8 heures sur Xbox One et PS4, 18 heures sur PC), les joueurs pourront s'essayer à la bêta ouverte de Resident Evil Resistance et son gameplay asymétrique 4 vs 1. Daniel Fabron fera partie des quatre Masterminds disponibles, tandis que les survivants seront au nombre de six. A noter que la bêta ouverte prendra fin le jour du lancement de Resident Evil 3. C'est bien noté.