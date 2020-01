Resident Evil 3 : des précisions sur le poids du jeu, le solo et le multi feront chambre à part

Le remake de Resident Evil 3 pèsera 43,01 Go sur Xbox One. C'est en effet ce que révèle le store de Microsoft , sachant que la campagne solo et le mode multijoueur seront téléchargeables séparément. Une excellente nouvelle pour ceux qui ne comptent (re)vivre que les aventures de Jill Valentine - dont la taille est estimée à 21,93 Go - et ne disposent que d'une "petite" connexion. Quant à la taille de Resident Evil Resistance , elle est de 20,47 Go. Sauf surprise, Resident Evil 3 devrait faire le même poids sur PS4 et PC. Officialisé lors des Game Awards 2019 , le jeu bénéficiera de gros changements par rapport à l'oeuvre originale sortie en 2000 sur PlayStation, comme l'a précisé Capcom il y a peu. Par exemple, Dario Rosso - que l'on croise au tout début de l'aventure - aura un rôle plus important. Pareil pour le Chasseur dont le comportement sera plus moderne. Rendez-vous le 3 avril prochain, date à laquelle Resident Evil 3 sera disponible sur les trois machines.