Redfall : 20 min de vidéo pour détailler le gameplay et l'univers, Harvey Smith est là

Xbox & Bethesda Games Showcase en juin dernier, Redfall est de retour à l'occasion de la QuakeCon 2022 qui se tient actuellement en ligne avec un programme chargé. A travers une vidéo de plus de 20 minutes, les développeurs de Arkane Austin (avec un certain Harvey Smith en porte-parole) nous donne du biscuit autour de ce FPS qui met en scène des vampires. Ce n'est certes pas très original pour un jeu vidéo en 2022 de choisir des vampires comme ennemis principaux, mais ces derniers auront un comportement différent des suceurs de sang classiques. On apprend en effet que l'équipe ne voulait pas qu'ils craignent de de la croix de Jesus, de l'ail, de l'eau bénite, etc. Ce sont des êtres qui savent ce qu'ils veulent et ils sont décrits comme des monstres assoiffés de sang. Ricardo Bare, le Creative Director du jeu, nous fait savoir que Redfall est le projet le plus ambitieux d'Arkane Austin, que le cycle jour/nuit permettra de changer l'ambiance du jeu et surtout de lui donner plus de consistance. La vidéo parle aussi des armes, avec un arsenal moderne, mais aussi des armes vintage du plus bel effet. Bien sûr, il sera possible les faire évoluer, avec des accessoires à rajouter, ce qui en font aussi des armes efficaces au corps-à-corps.



La sortie de Redfall a été repoussée à 2023, il n'y a plus qu'à prendre son mal en patience...









