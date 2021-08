Quake Remastered annoncé et dispo immédiatement, voici le trailer et les nouveautés

Bethesda Softworks n'avait pas balancé toutes ses cartouches lors de l'E3 2021, puisque l'éditeur américain avait pris le soin de réserver l'annonce de Quake Remastered pour la QuakeCon 2021. Et c'est par le biais d'un trailer très old school que le jeu est en train de faire sa comm', d'autant qu'il est immédiatement disponible sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo pour 9,99€. Alors, quand bien même les versions next gen' PS5 et Xbox Series X|S sont également prévues, il faudra patienter encore un peu avant de pouvoir y jouer dans les meilleures conditions possibles, à savpor en 4K et 120 images par seconde. Comme vous pouvez le constater à travers le trailer, le jeu a conservé son côté old school de 1996, mais dispose de tous ses packs d'extension, son multijoueur en écran scindé jusqu'à 4 personnes, ou en ligne, et la fonctionnalité cross-play disponible à tous les supports.





Autre bonne nouvelle, toutes les musiques d'origine composées par Trent Reznor de Nine Inch Nails sont toujours dans le jeu, tandis que le jeu profite de deux nouvelles extensions réalisées spécialement pour ce remaster. Il est de bon ton de préciser que tous les joueurs qui possèdent déjà le Quake d'origine sur Steam profitera de cette nouvelle version revisitée de manière totalement gratuite, tandis que le jeu est également disponible sur le Xbox Game Pass tout de suite. Royal au bar.