PS5 : des précisions pour Killzone Shadow Fall et Horizon Zero Dawn

États-Unis, Japon, Canada, Mexique, Australie, Nouvelle-Zélande et Corée du Sud), Guerrilla Games se fend d'un tweet pour apporter quelques précisions sur la version PS5 de deux de ses jeux, à savoir Killzone : Shadow Fall et Horizon : Zero Dawn. Concernant les aventures d'Aloy, le studio hollandais fait savoir qu'elles peuvent tourner sur la console next-gen grâce à la rétrocompatibilité, et que les données de sauvegarde sont mêmes transférables.



Pour Killzone : Shadow Fall, si la rétrocompatibilité et la conservation de notre progression sont également promises, Guerrilla Games ajoute en plus le 60fps. A l'heure actuelle, on ignore si un nouveau Killzone est dans les tuyaux. En revanche, la suite de Horizon : Zero Dawn, Horizon : Forbidden West, a été officialisée sur PS5 en juin dernier, sachant qu'elle sortira aussi sur PS4.





Ready... Set... Play! #PS5



🏹 Horizon Zero Dawn is backward compatible and save files can be transferred from PS4 to PS5.

🔴 Killzone Shadow Fall is backward compatible, save files can be transferred, and it can run up to 60 FPS on PS5. pic.twitter.com/b3wGCyU9Dd — Guerrilla (@Guerrilla) 12 novembre 2020

