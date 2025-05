Prince of Persia The Lost Crown : un triomphe critique, une reconnaissance tardive

Ubisoft vient d'annoncer que Prince of Persia The Lost Crown avait franchi le cap des 2 millions de joueurs, marquant un tournant significatif pour ce Metroidvania ambitieux développé par Ubisoft Montpellier. Initialement lancé en janvier 2024, le jeu avait connu un démarrage modeste avec 1,3 million d'exemplaires vendus au cours de sa première année. Malgré des critiques élogieuses et plusieurs récompenses, ces chiffres étaient jugés en-deçà des attentes internes de l'éditeur français.





Un succès d'estime face à des défis commerciaux

The Lost Crown a été salué pour son gameplay fluide, son level design inspiré et son approche novatrice de l'accessibilité. Le jeu a remporté quatre prix majeurs lors des Pégases 2025, dont celui du Meilleur Jeu Vidéo de l'année, Meilleur Game Design, Meilleure Accessibilité et Meilleur Univers Sonore . Ces distinctions témoignent de l'engagement du studio à offrir une expérience inclusive sans compromettre la complexité du gameplay. Malgré ses qualités indéniables, The Lost Crown n'a pas atteint les objectifs commerciaux fixés par Ubisoft. Cette situation a conduit au démantèlement de l'équipe de développement d'Ubisoft Montpellier, avec la réaffectation de ses membres à d'autres projets au sein de l'entreprise. L'absence de plans pour une suite directe souligne les défis auxquels le jeu a été confronté sur le plan commercial.









Le franchissement du seuil des 2 millions de joueurs reflète l'intérêt soutenu pour The Lost Crown, notamment grâce à des mises à jour régulières et du contenu additionnel post-lancement. Cependant, l'avenir de la franchise reste incertain, avec des projets tels que le remake de Prince of Persia Les Sables du Temps en cours de développement chez Ubisoft Toronto et Montréal, prévu pour 2026. En somme, Prince of Persia The Lost Crown illustre la complexité du marché actuel du jeu vidéo, où l'excellence critique ne garantit pas nécessairement le succès commercial. Le jeu demeure néanmoins une œuvre marquante, tant pour ses innovations que pour la passion de son équipe de développement.