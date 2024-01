Prince of Persia The Lost Crown : Ubisoft lance une démo jouable entièrement gratuitement

Prince of Persia : The Lost Crown, mais d'ores et déjà, Ubisoft a lâché les chevaux en matière de marketing. Non seulement l'éditeur français a donné le feu vert à la presse pour donner son verdict sur son nouveau jeu, mais en plus, une démo jouable entièrement gratuitement a été mise en ligne pour les joueurs. De quoi se laisser séduire par cette proposition différente des précédents Prince of Persia. Il faut dire que Ubisoft tâte le marché, en attendant de faire revenir la licence avec un épisode 3D plus ambitieux. Cela ne veut pas dire que ce Prince of Persia façon Metroidvania n'est pas spectaculaire, bien au contaire, puisque les notes nous ont permis de constater que le jeu fait partie des titres les plus nobles dans ce genre en 2D.

















Nous sommes à une semaine de la sortie officielle de