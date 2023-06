Prince of Persia The Lost Crown : 10 ans après les rumeurs, l'épisode 2D enfin révélé au Summer Game Fest 2023

Premier jeu à être annoncé lors du Summer Game Fest de Geoff Keighley, Prince of Persia The Lost Crown a surpris bien du monde. Il faut dire que personne n'attendait qu'un tel jeu puisse ouvrir la cérémonie d'hier soir, surtout que les dernières nouvelles du remake de Prince of Persia Les Sables du Temps n'étaient pas bonnes. En réalité, il s'agit-là d'un autre jeu Prince of Persia, en réflexion depuis plus de 10 ans et qui a enfin pris vie ce soir. C'est d'ailleurs le studio français Ubisoft Montpellier qui est à l'ouvrage, et le projet avait même fuité il y a 9 ans par l'intermédiaire du site Le Portail du Jeu Vidéo, aujourd'hui disparu. Prince of Persia The Lost Crown sera donc un jeu de plateforme d’action-aventure se déroulant dans un monde inspiré par la mythologie perse, avec une représentation en 2.5D. L'idée de reprendre le moteur de Rayman Legends a donc été abandonné pour une approche plus moderne et plus contemporaine.







Dans ce nouvel épisode, on apprend que les joueurs incarneront Sargon, un jeune guerrier, membre du groupe d’élite Les Immortels. Ces derniers sont chargés de partir à la rescousse du Prince Ghassan et s'aventureront dans le Mont Qaf, un lieu autrefois merveilleux, désormais maudit et hostile. Sargon et ses frères d’armes découvriront bientôt que le temps lui-même est un ennemi perfide et que l'équilibre du monde doit être rétabli. Ubisoft le clame haut et fort, Prince of Persia The Lost Crown est un metroidvania qui permettra aux joueurs d'explorer le jeu à leur propre rythme. Plusieurs types de décor dont déjà annoncés, comme la Citadelle de la Connaissance, la Forêt Hyrcanienne, mais aussi d'autres d'environnements inspirés par la mythologie perse. Sargon sera lui aussi dotés des pouvoirs du temps qu'il pourra utiliser durant les combats.



La sortie de Prince of Persia The Lost Crown est déjà prévue pour le 18 janvier 2024 sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Nintendo Switch.