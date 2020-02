Power Rangers Battle for the Grid : le jeu est désormais cross-play, l'update 2.0 en trailer

Sorti il y a près d'un an, Power Rangers Battle fot the Grid a reçu un accueil plutôt mitigé malgré un potentiel évident : heureusement pour lui, le studio nWay lui a apporté pas mal de corrections et présentent maintenant la mise à jour 2.0, véritable petite bouffée d'air frais. Pour ainsi dire, celle-ci apporte une fonction cross-play, permettant à tous les joueurs PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch de se taper sur la tronche en toute liberté : une feature permettant 4 matches en 1vs1, depuis le même loby, est même apportée. De quoi relancer le jeu et profiter des dix-huit Rangers et Vilains disponibles au sein des huit environnements proposés.