Power Rangers Battle for the Grid : le jeu de baston débarquera sur Stadia

Non content d'avoir annoncé tout juste sa Saison 3 avec de nouveaux personnages jouables, le sympathique Power Rangers Battle for the Grid continue d'assurer sa pérennité avec l'arrivée prochaine d'une version Stadia, tout juste officialisée par le compte Twitter de la plateforme lui-même.Une sympathique surprise pour tous les abonnées du service et celle-ci sera effective dès 1 juin 2020, soit dans quelques jours seulement. Cette version Google vient ainsi s'additionner aux quatre déjà existantes sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Il n'y a plus qu'à choisir, d'autant plus que du cross-play est désormais disponible.