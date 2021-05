Power Rangers Battle for the Grid : Chun-Li nous montre son costume "Angel Grove Class of 93"

Depuis plusieurs années, la grande mode dans les jeux de Versus Fighting, c'est de proposer des cross-over en tout genre. Toutes les plus grandes séries ont réalisé des collaborations en invitant des guest-stars dans leur roster. Et Power Rangers : Battle for the Grid n'y coupera pas non plus, on le sait depuis plusieurs mois maintenant. Dans quelques jours en effet, les possesseurs du jeu développé par nWay Inc. va proposer le Street Fighter Pack dans lequel il sera possible de jouer avec Ryu et Chun-Li. Les développeurs nous proposent d'ailleurs de découvrir un peu plus de gameplay avec la combattante chinoise, qui en plus de son costume de "Blue Phoenix Ranger" va également porter la tenue "Angel Grove Class of 93" qui va la ramener sur les bancs de l'école. T-shirt bleu ciel, jupe et collant, voilà notre Chun-Li revenu dans les années 90, un peu à l'image de Ryu et sa skin "Crimson Hawk Ranger".