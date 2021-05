Portal : J.J. Abrams donne des nouvelles du film, il est presque sur les rails

Nous avons un script pour le film Portal à Warner Bros. On a l'impression que le projet est sur les bons rails et qu'il peut enfin débuter.

Souvenez-vous : nous sommes en 2013 et des films Half-Life et Portal viennent d'être annoncés. Du moins, les droits cinématographiques de Portal ont été cédés à J.J. Abrams - célèbre réalisateur à qui l'on doit Mission Impossible 3, Cloverfield, Star Trek ou encore, l'épisode VII et IX de la dernière trilogie Star Wars - et à sa société de production Bad Robots. L'homme est également derrière le sympathique Super 8, dont une réédition en Blu-Ray 4K est prévue :Grande nouvelle, donc :Hélas, pour le chantier Half-Life, J.J. Abrams déclare n'avoir aucune nouvelle à donner, lui et Bad Robots n'étant visiblement pas impliqués. Il va falloir prendre son mal en patience.En attendant, nous pouvons nous consoler sur cette fan-fiction absolument pas officielle, mais sacrément bien réalisée. C'est toujours ça de pris.