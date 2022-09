Portal RTX : une version magnifiée grâce au DLSS 3 de Nvidia, un trailer impressionnant

L'annonce il y a quelques minutes de la série des GeForce RTX 40 par Nvidia a permis de découvrir l'arrivée du DLSS 3, nouvelle mise à jour de sa technologie qui permet de booster les capacités des jeux vidéo de manière totalement logicielle. En s'appuyant sur l'optical flow accelerator qui est capable d'anticiper les mouvements grâce à un calcul fait entre les frames précédentes et la frame actuelle, les nouvelles cartes graphiques de chez Nvidia pourront considérablement faire évoluer les temps de calcul et notamment l'utlisation du Ray-Tracing, qui demande des ressources importantes. Mais les GeForce RTX 40 vont redéfinir les standards et nous le prouvent en vidéo, avec plusieurs jeux. L'un d'entre eux n'est autre que Portal qui est revenu plus beau et plus fluide que jamais. Grâce au DLSS 3, le jeu de Valve Software réapparaît presque sous un nouveau jour. Couleurs plus contrastées, noirs plus profonds, reflets et effets de rémanence dans tous les sens, on a presque l'impression que le jeu a été remasterisée par les développeurs, alors qu'il ne s'agit que de l'outil Nvidia RTX Remix qui est capable de booster n'importe quel jeu visuellement, même les plus anciens. C'est assez impressionnant et Nvidia a annoncé que 35 jeux seront compatibles DLSS 3 au lancement des nouvelles cartes graphiques.