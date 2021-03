Payday 3 : le jeu tient son éditeur, il va falloir attendre un moment avant sa sortie

Même si Starbreeze a subi de lourdes pertes financières (plus de 12 millions de dollars) entre 2019 et 2020, même si la maison a dû se séparer de plus d'un quart de son effectif, Payday 3 est toujours en développement. D'ailleurs, les dirigeants fondent tous leurs espoirs sur cette licence qui totalise plus de 28 millions de jeux vendus dans le monde, et dont le second épisode a représenté 99% des profits du groupe lors du dernier trimestre de l'exercice 2019-2020.Aujourd'hui, Starbreeze annonce fièrement avoir trouvé un accord avec Koch Media dont l'investissement s'élève à 50 millions d'euros. Comme expliqué dans le communiqué, ce pacte assure non seulement la poursuite du développement du jeu, mais également son édition à l'échelle mondiale et la campagne marketing durant tout son cycle de vie. Sachant que des DLC et des fonctionnalités supplémentaires sont d'ores et déjà prévu, on peut dire que tout est réglé pour que les casses se déroulent dans les meilleures conditions.Toutefois, il faudra se montrer patient avant d'enfiler de nouveau le masque, puisque les développeurs ont décidé de prendre leur temps. Ainsi, Payday 3 ne devrait pas arriver avant 2023 sur PC et consoles.