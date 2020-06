One Piece Pirate Warriors 4 : 1ères images officielles de Charlotte Cracker, le 2ème perso additionnel

Charlotte Smoothie (justement) s'y trouvera aussi, ainsi qu'un troisième larron. Deux autres Character Pass ont d'ores et déjà été annoncés, ce qui portera le total des personnages additionnels à 9. Enfin, n'oublions pas de préciser qu'il sera possible de se les offrir d'un coup grâce au Season Pass (29,99€), ou bien séparément.





One Piece : Pirate Warriors 4, histoire de rappeler à ceux qui ne le savaient pas encore que Charlotte Cracker sera le deuxième personnage proposé en DLC. Dans son communiqué, l'éditeur japonais explique que celui que l'on surnomme "Cracker aux Mille Bras" est l'un des principaux antagonistes de l'arc Whole Cake Island. Figurant parmi les Trois Sweet Commanders de l'équipage Big Mom (au même titre que Smoothie et Katakuri), il est capable de créer des biscuits à l'infini, et donc de se constituer une véritable armée de soldats.Charlotte Cracker sera contenu dans le premier Character Pass de One Piece : Pirate Warriors 4 dont la sortie est fixée à cet été. Il ne sera pas seul dans ce pack, puisque l'on sait queOne Piece : Pirate Warriors 4 est disponible depuis le 27 mars sur Nintendo Switch, PC, Xbox One et PS4.