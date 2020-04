Octopath Traveler : le RPG de Square Enix se livre sur Stadia, une bande-annonce old-school

Sorti en 2018, le J-RPG volontairement old-school Octopath Traveler avait séduit de nombreux joueurs par son esthétique léchée et ses mécaniques bien huilées : non content d'en avoir déjà vendu un paquet sur Nintendo Switch et PC, Square Enix vient de rendre son hit disponible sur Stadia. L'annonce vient tout juste d'être faite au travers de la conférence de Google, le Stadia Connect, comme l'on pouvait déjà s'en douter plus tôt dans la journée Et comme le veux la coutume, le trailer de lancement est également là pour accompagner la sortie et séduire les sceptiques. Ça se passe juste en dessous.