Octopath Traveler 2 : le jeu devrait bien arriver... mais pas avant "un certain temps"

Sorti l'été 2018, Octopath Traveler fut une incontestable réussite. Pour ainsi dire, le RPG old-school de Square-Enix s'est vendu plus de deux millions de fois : il s'agit d'un score franchement encourageant qui mène l'éditeur à la production d'un deuxième jeu. Mais quand est-ce que celui-ci débarquera ? À en croire la firme japonaise, qui s'est exprimée à ce sujet dans les colonnes du magazine Famitsu... pas tout de suite. "Il faudra un certain temps avant de voir Octopath Traveler revenir sur les consoles de salon", déclare la société nipponne sans langue de bois. On n'en sait pas beaucoup plus mais un deuxième opus mais dit comme ça, il ne faut pas attendre un deuxième opus avant 2022... même si l'on espère se tromper.Pour autant, la franchise est loin d'être éteinte puisque le free to play Octopath Traveler Champions of the Continent, s'appuyant sur du multijoueur et des teams de huit personnages, sera disponible la semaine prochaine au Pays du Soleil Levant. Avec un peu de chance, le titre ira également faire un tour dans nos contrées...