Stadia : Octopath Traveler et PUBG confirmés aujourd'hui ?

Octopath Traveler et PUBG apparaissent désormais sur Stadia, ce qui laisse supposer qu'une officialisation devrait intervenir durant la conférence de Google.



On rappelle que le titre de Square Enix est d'abord sorti sur Nintendo Switch (2018) avant d'arriver sur PC (2019), tandis que le célèbre battle royale est déjà présent sur à peu près tous les supports du marché. Gageons que la firme de Mountain View aura autre chose à nous montrer que de simples portages ; des exclusivités, par exemple.

Malgré tout le tumulte engendré par les leaks massifs dont a fait l'objet The Last of Us 2 , il ne faudrait pas oublier que cet après-midi, à 18 heures, aura lieu un nouveau Stadia Connect. Rien n'a filtré sur le programme de cet événement digital, mais les dernières classifications opérées par l'ESRB ont laissé s'achapper quelques indices. En effet,