Octopath Traveler 2 : un nouveau trailer et de nouvelles infos, c'est toujours aussi beau

Trois mois après son annonce et son premier trailer somptueux, Octopath Traveler 2 est de retour en ce mois de décembre pour nous donner de ses nouvelles. Le développement se poursuit du côté de Square Enix et la date de sortie du 23 février 2023 est maintenue. L'occasion de nous offrir une nouvelle vidéo de gameplay, longue de 5"31 min dans laquelle l'histoire est traitée. Pour rappel, il s'agira d'une nouvelle aventure, dans un nouveau monde et donc de nouveaux personnages. Cette fois-ci, on partira pour Solistia, un continent composé d’une partie occidentale et d’une partie orientale, séparées par un océan. Le jeu promet de nous faire grimper dans de grands navires sillonnant les routes maritimes du monde, et d’industrie en plein essor grâce à l’apparition de nouvelles technologies à vapeur. On sera donc transporté dans un univers où se mélange modernisation industrielle et culture florissante d'un côté, tandis que d’autres pleurent et souffrent sous le poids des guerres, des maladies et de la pauvreté. C’est dans ces circonstances que vous pourrez voyager librement en incarnant l’un des huit personnages que sont Hikari l'épéiste, Agnéa la danseuse, Partitio le marchant, Osvald l'érudit, Throné la voleuse, Temenos le prêtre, Ochette la chasseresse et enfin Castto l'apothicaire.



Pour Octopath Traveler 2, Square Enix a décidé de le sortir sur Nintendo Switch, PS5, PS4 et PC. Les versions Xbox ont clairement été oubliées.