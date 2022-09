Octopath Traveler 2 : la suite est annoncée, et le premier trailer absolument magnifique

Il y avait de belles surprises lors du Nintendo Direct du mardi 13 septembre 2022 et clairement l'annonce d'Octopath Traveler 2 faisait partie de celles-là. Une suite que beaucoup attendait, surtout que le premier épisode, sorti en 2018 avait séduit à la fois la presse et les joueurs. C'est toujours Square Enix qui édite et développe le jeu en interne, et l'idée de reprendre ses graphismes rétro pixélisé en HD 2D a été renouvelée. Pour notre plus grand bonheur bien sûr, car visuellement, c'est vraiment plaisant à regarder. Comme le premier épisode, Octopath Traveler 2 joue avec les différents plans et perspectives, avec ce jeu de focale qui marche du tonnerre. On ne sait évidemment pas grand-chose du jeu pour le moment, si ce n'est que le gameplay reprendra ce qui a été fait dans le premier épisode. Côté histoire, on se retrouvera dans le monde de Solistia, où l'on fera connaissance avec huit nouveaux voyageurs. Hikari l'épéiste, Agnéa la danseuse, Partitio le marchant, Osvald l'érudit, Throné la voleuse, Temenos le prêtre, Ochette la chasseresse et enfin Castto l'apothicaire. Tous se croiseront à un moment donné et il faudra attendre le 24 février 2023 pour retrouver cette ambiance si atypique.