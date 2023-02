Octopath Traveler 2 : on peut y jouer en avance gratuitement, voici comment faire

C'est le 24 février prochain que Octopath Traveler 2 arrivera sur PC, PS5, PS4 et Nintendo, quasiment 5 ans après un premier épisode qui était réservé à la Nintendo Switch et qui s'est écoulé à plus d'un million de copies en moins d'un mois. Afin de séduire un maximum de joueurs, mais aussi le faire découvrir à un nouveau public, Square Enix a décidé d'offrir une démo jouable qu'il est possible de télécharger dès maintenant, et ce quelle que soit la plateforme sur laquelle le titre est prévu. Pas de jaloux, d'autant que ce prologue jouable offrira pas moins de 3 heures de jeu, et donne accès au 8 personnages du jeu. Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, un nouveau trailer a été publié dans le même temps, afin de faire les présentations officielles avec les protagonistes principaux de cette nouvelle aventure, mais aussi donner un meilleur aperçu du système de combat, qui reprend les fondamentaux du premier épisode, en apportant ce qu'il faut de nouveauté pour justifier l'achat d'une suite.On sait par exemple que le système de combat sera basé sur les mécaniques de Faille et d'Exaltation et qu'il faudra faire preuve de stratégie pour tirer parti des faiblesses des ennemis et leur infliger davantage de dégâts en provoquant une faille, et pour améliorer les compétences des compagnons en mode Exaltation. Il sera aussi possible de déclencher une super-attaque une fois que la jaune d'énergie sera remplie, et donnera accès à une compétence inédite. Il y a aussi l'intégration d'un cycle jour/nuit, qui offre davantage de possibilité et d'exploration, puisque les événements seront différents selon le moment de la journée. Bref, des nouveautés qui sont détaillées dans la vidéo qui suit.