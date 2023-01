Octopath Traveler 2 : présentation d'Ochette et de Castti, la chasseuse et la soigneuse

Nous sommes à un mois de la sortie d'Octopath Traveler 2 sur Nintendo Switch et Square Enix nous propose de découvrir deux nouveaux personnages qu'on découvrira dans cette aventure. Il s'agit d'Ochette et Castti, deux personnages qui représentent une classe bien distincte. Pour Ochette, il s'agit d'une chasseuse, à l'allure très mignonne avec ses oreilles de chat et sa capacité à vivre parmi les animaux, quels qu'ils soient. Grâce à sa connexion avec la nature, elle peut demander à des animaux de lui venir en aide lors des affrontements. Quant à Cassti, c'est plutôt l'inverse. D'humeur posée et tranquille, elle a pour fonction de soigner les autres, mais peut aussi endormir ses adversaires un peu trop gênants ou forcer les habitants d'une ville à répondre à ses questions. Le tout est présenté avec des extraits de gameplay pour chaque protagoniste, avec lequel on fera plus ample connaissance une fois le jeu sorti.