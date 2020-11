Nioh Collection Remastered : une compilation en exclusivité sur PS5, jusqu'à 120 images par seconde

Après un opus franchement prometteur et un second qui exploitait encore mieux la formule, on peut dire que la saga Nioh s'est confortablement installée dans le paysage vidéoludique. Ses adversaires ? Les jeux de FromSoftware bien évidément, à qui elle tient tête courageusement : en attendant la sortie d'un probable troisième épisode, Sony en rajoute une couche en annonçant Nioh Collction Remastered, une compilation des deux chapitres qui sortira en exclusivité sur PS5.



Au programme, de la 4K et un framerate allant jusqu'à 120FPS pour les possesseurs d'écran compatible : un système cross-save sera également mis en place pour continuer sa partie entamée sur PlayStation 4. En attendant de savoir si la Team Ninja a également retouché ses modèles 3D ou d'autres éléments techniques, sachez que cette Collection sortira le 5 février 2021 et qu'il sera, d'ailleurs, possible d'acheter les deux jeux qui la composent séparément. Elle est pas belle, la vie ?