Nioh Collection : voici les 1ères images officielles sur PS5, le SSD à l'honneur également

Nioh Remastered – Édition Complète et Nioh 2 Remastered – Édition Complète). Sur le plan technique, on nous promet de la 4K avec un framerate pouvant atteindre les 120fps, ce qui devrait séduire les puristes qui ne transigent jamais avec la précision.



Bien sûr, il sera possible de transférer les données de sauvegarde PS4, et de profiter du SSD pour des temps de chargements nettement plus court. D'ailleurs, on a droit aux deux exemples ci-dessous.











Attendu pour le 5 février 2021, Nioh Collection sera précédé de la troisième extension "Le premier samouraï" pour Nioh 2 (17 décembre). D'ailleurs, il est précisé que :



Les joueurs qui possèdent Nioh 2 – Édition complète sur PS4 peuvent passer à Nioh 2 remastered – Édition complète sur PS5 sans coût supplémentaire.

Les joueurs qui possèdent Nioh 2 sur PS4 peuvent passer au jeu de base sur PS5, Nioh 2 Remastered, et recevoir la version PS5 des extensions qu’ils possèdent sur PS4.

Enfin, tout ce beau monde sera disponible en précommande sur le PlayStation Store à partir de demain.



Nioh Collection refait surface à travers des premières images officielles fraîchement mises en ligne par Koei Tecmo. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, on rappelle que cette compilation réunira les versions remasterisées de Nioh et Nioh 2, sachant que chacun d'elles sera aussi disponible séparément (