Nioh Collection Remastered : un trailer de lancement pour la sortie sur PS5

Nioh Collection Remastered. Comme souvent pour pareille occasion, on a le droit à un trailer de lancement en bonne et due forme, histoire de nous faire une piqure de rappel et nous replonger dans l'ambiance de cette série qui n'a pas encore su séduire le très grand public. Mais qu'importe, les développeurs de Team Ninja et l'éditeur Sony Interactive Entertainment nous rappellent les nouvelles spécificités techniques de ce remaster. Au menu : de la 4K en résolution, un framerate qu'on va pouvoir pousser jusqu'à 120 images par seconde (à condition d'avoir l'écran qui va avec), des temps de chargements ultra réduits grâce au SSD, la possibilité de transférer les données et bien sûr tout le contenu additionnel.





C'est aujourd'hui que sort la compilation remasterisée de Nioh sur PS5, sobrement appelée