NieR Automata : le jeu continue de bien se vendre 4 ans après sa sortie, le point sur les chiffres

Quatre ans après sa sortie, NieR Automata continue d'impressionner. Alors qu'on apprenait en décembre 2020 que les ventes continuaient de progresser en franchissant le seuil des 5 millions d'unités vendues, Square Enix fait un point sur les ventes deux mois après et nous signifie que 500 000 copies supplémentaires ont été écoulées depuis. C'est donc 5,5 millions de NieR Automata qui font le bonheur des joueuses et des joueurs, mais aussi de PlatinumGames, le studio derrière ce titre qui ne s'attendait sans doute pas à un accueil aussi chaleureux, et surtou qui puisse durer aussi longtemps. Bien sûr, on imagine que dans la tête des concepteurs du jeu, une suite est forcément en préparation, ou du moins en réflexion, et d'ici à l'annonce d'un nouvel épisode, sachez que le 23 avril prochain, il sera possible de jouer au remake de Nier RepliCant prévu sur PC, PS4 et Xbox One sous le nom tordu de NieR Replicant ver.1.22474487139... Vous êtes désormais prévenus.