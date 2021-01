NieR Automata : l'ultime secret découvert quasi 4 ans après la sortie du jeu

Sorti en mars 2017 sur PC, PS4 et Xbox One, NieR Automata n'avait pas encore livré tous ses secrets. Yoko Taro, son créateur, l'avait fait savoir en 2018 dans les pages du magazine Famitsu que tout n'avait pas encore été découvert. C'était sans compter sur la persévérance de Lance McDonald, un spécialise du genre et dataminer à ses heures perdues, qui a enfin trouvé el famoso "secret final". Il s'agit ni plus ni moins d'un cheat code qu'il peut activer après avoir battu le premier boss et qui lui permet d'accéder directement à la fin du jeu, la vraie, sans avoir à se farcir les innombrables phases en shoot où il faut tirer sur les crédits de fin. De plus, il était obligatoire de sacrifier sa sauvegarde pour aider un autre joueur à passer cette phase, sauvegarde qui était d'ailleurs perdue à jamais. Lance McDonald précise qu'il ne s'agit en rien d'un bug ou d'un glitch, mais bel et bien d'un vrai code qui a été pensé par les auteurs du jeu. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien si la découverte de McDonald été retweetée par Yoko Taro en personne, qui précise qu'il aura fallu 3 ans et 10 mois pour que quelqu'un le trouve. Notre dataminer déclare que cette découverte lui a fallu des centaines d'heures de reverse engineering pour le comprendre. Une vidéo de la manipulation complète du cheat code devrait arriver dans les prochains jours, ce qui permettra au speedrunners de faire éclater leurs chronos.





( NieR:Automata Spoilers )

3 years 10 months.

(◎血◎)



I found a cheat code in NieR Automata (snip) https://t.co/2LeNlBguLi — yokotaro (@yokotaro) 3 janvier 2021