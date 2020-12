NieR Automata : la barre des 5 millions dépassés, un succès inattendu

Sorti en mars 2017 sur PC et PS4, NieR Automata est le fruit de la collaboration entre Square Enix et PlatinumGames qui peuvent aujourd'hui sortir cigare, champagne et cotillons pour fêter les 5 millions d'unités vendues à ce jour. Une performance qu'on doit sur le long terme puisque le titre continue de bien se vendre trois ans après sa sortie. En effet, le million d'exemplaires écoulé à été franchi en avril 2017, soit un mois après sa sortie, puis les 2 millions en septembre de la même année. Il faudra attendre juin 2018 pour que le cap des 3 millions de copies soit atteint, 3.5 millions en décembre 2018 puis les 4 millions en mai 2019. En mars 2020, le compte Twitter de Nier révélait que les 4.5 millions avaient été atteints et depuis le 24 décembre dernier, c'est le seuil des 5 millions qui fait vibrer ses créateurs et les fans à travers le monde.



Mais le succès de NieR Automata est sans doute supérieur puisque le jeu est également disponible sur Xbox One depuis le mois de juin 2018, tandis qu'on peut en profiter sur Xbox Game Pass (uniquement pour console) depuis avril 2020. Square Enix en profite pour rappeler que le jeu mobile NieR Re[in]carnation sortira le 18 février 2021 au Japon et devrait proposer des passerelles avec l'épisode NieR Automata. Quant au remake de NieR Replicant, il arrivera le 23 avril 2021 sur PC, PS4 et Xbox One.