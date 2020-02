Need For Speed : Criterion (Burnout) reprend les commandes, la PS5 et la Xbox Series X en ligne de mire

Criterions Games, le studio britannique réputée pour la série Burnout, est désormais en charge de Need For Speed. C'est en effet ce qu'Electronic Arts vient de confirmer à nos confrères de GamesIndustry.biz , en précisant que Ghost Games (à l'origine des quatre derniers épisodes en date) fait actuellement l'objet d'une restructuration. Plus concrètement, la société suédoise sera renommée EA Göteborg (à condition que l'opération soit validée par les autorités locales) et fera office de soutien technique aux studios de l'éditeur américain. "Sachant que certains d'entre eux sont les architectes du moteur Frostbite, leur expertise est vitale pour un certain nombre de projets, ce qui explique pourquoi ils resteront ici", indique-t-on du côté d'Electronic Arts.Concernant les créatifs, plusieurs intégreront les rangs de Criterion Games à Guildford (Royaume Uni) ; cela dit, une trentaine de salariés de Ghost Games n'auraient pas encore été reclassés. De l'aveu même des dirigeants, la ville de Göteborg n'est pas suffisamment attractive pour s'offrir des développeurs talentueux, tout le contraire de Guildford où le jeu vidéo est en pleine croissance. Enfin, il convient de rappeler que la licence Need For Speed n'est pas étrangère à Criterion Games, puisque c'est lui qui s'est occupé des opus Hot Pursuit (2010) et Most Wanted (2012). Le seul point noir, c'est que les fans qui espéraient un retour fracassant de Burnout sur les prochaines consoles, vont devoir prendre leur mal en patience, à moins que...