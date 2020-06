Need For Speed : un trailer qui sent bon le pneu brulé pour l'arrivée de la licence sur Steam

Si jamais vous êtes un joueur PC, et que vous avez développé une allergie prononcée envers le client Origin d'Electronic Arts, sachez que la série Need For Speed débarque sur Steam avec pas moins de cinq opus. Les joueurs vont donc pouvoir faire fumer leurs pneus et vider des bouteilles de nitro dans les épisodes Heat, Payback, le reboot NFS de 2016, Rivals, et le Most Wanted de 2012. La meilleure nouvelle, c'est que tous ces jeux sont d'ores et déjà disponibles sur la plateforme de Valve Software, et qu'ils sont actuellement en vente avec de grosses réductions allant de -60 à -75%.