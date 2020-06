Need For Speed Heat : l'arrivée du crossplay est enfin datée

Electronic Arts se lance enfin dans le crossplay, ce qui devrait faire plaisir aux joueurs, et plus particulièrement à ceux de Need For Speed : Heat qui profitent déjà de cette nouveauté depuis quelques jours. Depuis le 9 juin dernier, les fans de tuning et de voitures gavées au protoxyde d'azote peuvent donc s'affronter les uns contre les autres, peu importe leur plateforme, qu'il s'agisse du PC, de la PS4 ou de la Xbox One. Attention, avant de pouvoir affronter le monde entier, il faudra aller activer l'option "crossplay" au préalable. Cette mise à jour devrait d'ailleurs être la dernière pour ce titre qui approche déjà la fin de sa vie. On espère que le futur de la licence sera dévoilé le 18 juin prochain à l'occasion de l'EA Play Live.