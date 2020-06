Need for Speed : le prochain épisode en développement chez Criterion, le cross-play arrive pour Heat

"

La nouvelle ne surprendra pas grand monde, mais toujours est-il que le prochain Need for Speed est en développement chez Criterions Games. C'est en effet ce que fait savoir par le biais d'un communiqué officiel Matt Webster, le patron du studio britannique, en laissant entendre qu'un petit quelque chose pourrait être montré lors de l'EA Play Live le 19 juin. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, on rappelle qu'en février dernier , Electronic Arts a décidé de confier la série aux créateurs de Burnout et de restructurer Ghost Games (à l'origine des quatre derniers épisodes en date) qui, depuis, est devenu EA Göteborg.Sachant que certains d'entre eux sont les architectes du moteur Frostbite, leur expertise est vitale pour un certain nombre de projets", avait indiqué l'éditeur américain pour justifier l'opération.Juste avant de se focaliser pleinement sur le futur Need for Speed, Criterion Games a tenu à faire de l'épisode Heat (2019) un jeu cross-play, une première pour un jeu Electronic Arts. La mise à jour est disponible dès aujourd'hui, sachant qu'il faut au préalable passer par les options pour autoriser les joueurs des autres supports (Xbox One, PS4 et PC) à s'incruster dans les courses. Enfin, on apprend que le jeu, disponible depuis peu sur Steam , le sera à partir du 16 juin prochain sur EA Access et Origin Access.