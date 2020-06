EA Access : le service d'Electronic Arts bientôt disponible sur Steam

Les possesseurs de PC qui ont l'habitude de passer par Steam ont certainement remarqué la page dédiée à Electronic Arts . En effet, depuis hier, certains jeux de l'éditeur américain sont en vente sur la plateforme de Valve (Star Wars Jedi : Fallen Order ayant initié le mouvement en 2019), comme annoncé par les deux parties l'année dernière. Mieux, des réductions sont proposées d'emblée : Mirror's Edge Catalyst coûte 9,99€ au lieu de 19,99€, Need For Speed Heat 27,99€ au lieu de 69,99€, Unravel Two 9,99€ au lieu de 19,99€, ou encore Burnout Paradise Remastered 4,99€ au lieu de 19,99€.Pareil pour des productions encore plus anciennes telles que Crysis, Dragon Age Origins et Medal of Honor. Bien évidemment, ces offres ne sont pas éternelles et prendront fin le 9 juillet prochain. A noter qu'il reste quand même nécessaire de disposer d'un compte Origin pour profiter des jeux Electronic Arts sur Steam, sachant que le cross-play entre les deux services est opérationnel.Enfin, une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, l'éditeur américain confirme dans la foulée qu'EA Access sera bientôt disponible sur Steam. On ignore quand exactement, mais nul doute que l'EA Play Live du 12 juin prochain (1h du matin) permettra d'en apprendre davantage sur le sujet. En attendant, n'oublions pas qu'EA Access est déjà disponible sur Xbox One et PS4.