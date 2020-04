NBA 2K20 : un tournoi avec des joueurs de la NBA, un don de 100 000$ pour lutter contre le coronavirus

e "NBA 2K Players Tournament" ne sera pas un petit événement visiblement, puisque l'éditeur annonce une diffusion sur ESPN et ESPN2. "Le gagnant qui sera couronné champion ultime sur NBA 2K20 sélectionnera une œuvre caritative qui recevra un don de 100 000 $ de la part de 2K, de la NBA et de la NBPA pour soutenir les efforts en cours pour lutter contre le coronavirus", souligne le communiqué.



Du côté des règles, il est précisé que les premier et second tours seront à élimination directe, alors que les demi-finales et finales se dérouleront au meilleur des trois matchs. " Avant le début du tournoi, chaque joueur choisira huit des équipes NBA actuelles, chacune d'elles ne pouvant être utilisée qu'une seule fois, explique 2K. En cas de match miroir, l'équipe à l'extérieur se verra attribuer le premier choix d'équipe."



Voici le planning des festivités :



Compte tenu des ravages qu'engendre l'épidémie de coronavirus, nombreux sont les acteurs de l'industrie vidéoludique à apporter leur soutien aux plus démunis. Après Sony ou encore Rockstar Games , c'est maintenant au tour de 2K de faire un geste en organisant en ligne un tournoi NBA 2K20 auquel vont participer 16 joueurs de la NBA. L



Round 1

Samedi 4 avril (heure française) : ESPN

de 1h à 1h30 : NBA 2K Players Tournament Preview Show

de 1h30 à 2h30 : Match Derrick Jones Jr. (16) vs. Kevin Durant (1)

Samedi 4 avril (heure française) : ESPN2 - de 2h30 à 5h30



Lundi 6 avril (heure française) : ESPN2 - de 3h à 7h



Quarts de finale

Mercredi 8 avril (heure française) : de 1h à 5h



Demi-finales et finale

Samedi 11 avril : ESPN – Horaires annoncés ultérieurement



A noter que des matchs supplémentaires seront diffusés jusqu'au 12 avril. Enfin, ci-dessous la liste des participants (qui est susceptible de changer) :