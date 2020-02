NBA 2K20 : un weekend gratuit pour les joueurs Xbox !

Alors que le match NBA All-Stars 2020 qui opposera la Team Giannis à la Team LeBron approche à grands pas, 2K nous annonce que les joueurs Xbox vont pouvoir profiter d'un weekend gratuit sur NBA 2K20. Du 13 au 16 février, les joueurs titulaires du Xbox Live Gold et les possesseurs du Xbox Game Pass Ultimate pourront donc profiter gratuitement de l'intégralité du contenu de NBA 2K20. Mieux, si vous êtes séduits par le jeu, sachez que le Microsoft Store appliquera une réduction de 60% sur les éditions Standard, Deluxe et Légende du jeu, et ce, jusqu'au lundi 17 février à 8h59. Pour plus d'infos sur la référence du jeu de basket, on vous suggère d'aller jeter un oeil au test de la rédaction.