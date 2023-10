Naruto x Boruto Ultimate Ninja Storm : le jeu sera doublé en français, les coulisses du doublage révélé

Attendu pour le 17 novembre prochain sur PC, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch, PS4 et Xbox One, NARUTO X BORUTO Ultimate Ninja STORM CONNECTIONS arrive avec une autre bonne nouvelle : il sera entièrement doublé en français. De quoi ravir les amoureux de la VF, qui vont entendre les voix officielles du dessin animé dans le jeu vidéo. Bandai Namco Entertainment précise que ce doublage a nécessité plus de 4 mois de travail, puisque le jeu contient pas moins de 130 personnages jouables. Fabienne Loriaux, voix officielle de Boruto Uzumaki, sera là, tout comme Christophe Hespel, voix officielle de Sasuke Uchiwa qui explique que "la tâche n’a pas été simple car il s’agit de longues heures d’enregistrement et il faut (et on veut !) être très précis et fidèle à l’action". On a évidemment hâte de voir le résultat final, et on peut déjà voir un bout de ce travail à travers cette vidéo making of.